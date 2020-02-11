ПриватБанк на СЕТАМ продає 7 нафтобаз із значною уцінкою

ПриватБанк» виставив на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») 7 нафтобаз із значною уцінкою - від 7% до 90%.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Акціонерне товариство державний банк «ПриватБанк» виставило на електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») 7 нафтобаз із значною уцінкою - від 7% до 90%", - йдеться в повідомленні.

Нафтобази знаходяться в Кіровоградській, Харківській, Житомирській, Сумській областях.

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У СЕТАМ зазначають, що виробничі комплекси, які раніше коштували понад 16 млн грн, тепер можна придбати зі стартовою ціною 4,7 млн, а ціна на ті, які коштували понад 10 млн, зараз знизилась до 1 млн грн.