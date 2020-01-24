ПриватБанк на СЕТАМ продає комплекс у Дніпрі за 98 мільйонів

АТ КБ "ПриватБанк" через OpenMarket продає адміністративно-громадський комплекс у Дніпрі за стартовою ціною у 97,9 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"ПриватБанк на електронному аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТАМ») продає адміністративно-громадський комплекс у Дніпрі за стартовою ціною - 97 946 400 грн", - йдеться в повідомленні.

На торги виставлено ½ частка та ½ частка адміністративно-громадського комплексу. На території комплексу знаходиться також історична садиба, офіційна резиденція генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. До приміщення будівлі підведено: електропостачання, водопостачання, каналізація. Вид опалення - централізоване. Обтяження відсутні. Інфраструктура: Комплекс розташований в центральному районі міста. Неподалік розташовані набережна міста, супермаркети «АТБ», «Varus» «МОСТ-Cіті», відділення банків, розважальні заклади.

Аукціон відбудеться 4 лютого 2020 року.