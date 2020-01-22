СЕТАМ продає арештований завод «АВК» у Дніпрі

Державне підприємство «СЕТАМ» продає арештований завод кондитерської компанії «АВК» у Дніпрі за 120 млн грн.

Про це повідомляється в пресрелізі, що є в розпорядженні Укрінформу.

"На електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ») виставлено будівлі та споруди кондитерського заводу «АВК» у місті Дніпро за загальною стартовою вартістю 120 725 415 грн", - йдеться в повідомленні.

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На торги виставлено 2 лоти: будівлі і споруди загальною площею 37498,3 кв.м. за стартовою ціною у 97,2 млн грн, а також будівлі та споруди, загальною площею 9928,5 кв.м. за стартовою ціною у 23,48 млн грн.

Дата проведення аукціонів: 20 лютого 2020 року.