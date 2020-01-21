СЕТАМ продав за чотири роки банківського майна на 3 мільярди

З 2016 року на електронному аукціоні OpenMarket проведено 14 774 аукціонів і реалізовано заставного майна банків та інших партнерів на 3 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство «СЕТАМ» започаткувало і успішно розвиває програму добровільного продажу майна. З 2016 року на електронному аукціоні OpenMarket за напрямком було проведено 14 774 аукціонів і реалізовано заставного майна банків та інших партнерів на 3 043 919 883 грн", - йдеться в повідомленні.

Серед банків партнерами держпідприємства є: АТ «Ощадбанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», «Альфа-Банк Україна»,«ІндустріалБанк», «РадаБанк», «ПолтаваБанк», ПАТ «Піреус Банк МКБ», ПАТ «ВТБ Банк (Україна), ПАТ «Банк «Кліринговий дім», ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Кристалбанк», ПАТ «Універсал Банк», ПАТ «Банк «Український капітал».

Серед найдорожчих реалізованих лотів від банків: занедбаний корпус №4 заводу «Арсенал» в місті Київ за 563 млн грн, логістичний центр «Арктика» у с.Софіївська Борщагівка за 195 млн грн, нежитлові будівлі у Києві - за 182 млн грн, цегельний завод в Кагарлицькому районі Київської області за 170 млн грн та комплекс будівель та споруд у Харківській області за 170 млн грн.