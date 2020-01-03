СЕТАМ продав арештований корпус заводу «Полтавхіммаш» за 36 мільйонів

На майданчику електронних аукціонів OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) продано арештований виробничий корпус заводу «Полтавхіммаш» за 36,04 млн грн.

Про це повідомляється на сайті OpenMarket.

На аукціон була виставлена будівля загальною площею 56 580,5 кв. м, яка розташована за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 85 б (складова частина об’єкта нерухомого майна: літ. А-1 – Виробничий головний корпус території заводу).

В аукціоні брали участь 4 учасники. Стартова ціна - 36 037 820.00 грн.

«Це відоме на металургійному ринку підприємство, як ми очікували привабило інвесторів. Вітаю переможця і бажаю подальших вдалих придбань на OpenMarket», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Читайте також: СЕТАМ за чотири роки продав майна на 11 мільярдів

ПАТ «Полтавхіммаш» - велике вагонобудівне підприємство, яке входить до групи «Азовмаш». Виготовляє газові, нафтобензинові залізничні вагони цистерни, котли вагонів цистерн, емальоване обладнання для хімічної, харчової, медичної та металургійної промисловості, фрити, балки сполучні.

Група включає: ПАТ «Азовзагальмаш», ПАТ «Маріупольський завод важкого машинобудування», ПрАТ «Азовелектросталь», ПАТ«Маріупольський термічний завод», ПАТ «Полтавхіммаш», ПАТ «Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут».

Обсяг виробництва компанії в один з найкращих років (2012-ий) досяг майже 10 млрд грн, випуск вагонів перевищив 16 тисяч одиниць.

OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Міністерства юстиції України) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.