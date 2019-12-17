СЕТАМ за чотири роки продав майна на 11 мільярдів

Державне підприємство «СЕТАМ» (Агентства з розшуку та менеджменту активів) за більш як 4 роки провело більш як 382 тис. аукціонів, понад 58 тис. з яких були успішними.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Більше ніж 4 роки Державне підприємство «СЕТАМ» реалізовує майно на онлайн-аукціоні. За цей час було проведено 381 750 аукціонів, з яких 58 406 успішних на загальну суму 11 055 293 053 грн. Результатом конкуренції учасників під час торгів вдалося додатково заробити 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Найбільше лотів (72,7% від загальної суми зароблених) на онлайн-аукціоні було реалізовано від Державної виконавчої служби, на другому місці (12,4% від загальної суми зароблених- АБ «Укргазбанк»).

Серед категорій з проданого майна найбільше було реалізовано об'єктів нерухомості та транспортних засобів.

ТОП-5 найдорожчих лотів за час існування системи: Занедбаний корпус №4 заводу «Арсенал» в місті Київ - 563,71 млн грн; арештований Херсонський нафтоперевалочний комплекс - 200 млн грн; логістичний центр «Арктика» у с. Софіївська Борщагівка - 195,01 млн грн; нежитлові будівлі - 182,163 млн грн; комплекс будівель цегельного заводу - 170 млн грн.

Корпус автівки Ford Fiesta, 2007 р.в. став лотом, за який змагалися найбільша кількість учасників - 65.

Лінія по виробництву ПЕТ пляшок Nissei - лот з найбільшим приростом ціни, який в результаті конкуренції учасників аукціону був проданий за 1 120 000 грн. Ціна продажу стала на 4922% більше від стартової.

«Заробили 11 млрд грн - чергове досягнення СЕТАМу, яким не можливо не пишатись. Новітні технології, які впроваджує в роботу СЕТАМ підвищують довіру до системи, співпраця з усіма топовими банками забезпечує постійне поповнення системи привабливими лотами. Це дає гарний результат приросту до цін, тому додатково вдалося заробити понад 1 млрд грн», - наголосив гендиректор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

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OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.