СЕТАМ цьогоріч продав майна на 3 мільярди

На майданчику електронних аукціонів OpenMarket з початку 2019 року було продано майна на 3,13 млрд грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Державне підприємство "СЕТАМ" (Агентства з розшуку та менеджменту активів) у 2019 році продав майна на 3 128 054 060 грн", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що за останній рік на майданчику електронних аукціонів OpenMarket відбулося 70 184 торги, з яких 9 825 були успішними. Завдяки конкурентним аукціонам додатково зароблено 290 млн грн.

За час існування системи в ній зареєструвався 69 081 користувач – це найбільший показник серед онлайн-аукціонів в Україні. Серед продавців у 2019 році за кількістю реалізованих лотів лідирує Державна виконавча служба.

Найпопулярнішими категоріями продажу стали нерухомість та транспорт. У СЕТАМ зауважують, що серед ТОП-5 найдорожчих лотів - занедбаний корпус №4 заводу «Арсенал» в місті Києві, який вдалося продати за 563,7 млн грн, арештований Херсонський нафтоперевалочний комплекс (проданий за 200 млн грн), нежитлові будівлі (182,16 млн грн), нежитловий будинок у Києві (46,7 млн грн) та незавершене будівництво в місті Чернівці (41 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, OpenMarket (ДП “СЕТАМ” Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це майданчик для реалізації та придбання майна через мережу інтернет із використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.