Три банки - один пул: Фонд гарантування продає кредити юросіб та нерухомість

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає на аукціоні пул активів юридичних осіб, що перебувають на балансі АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк" та АТ "Родовід Банк", за стартовою ціною 454 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"16 січня 2020 року у системі ProZorro.Продажі, заплановано аукціон з реалізації пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі АТ "ВТБ Банк", АТ "Дельта Банк" та АТ "Родовід Банк". Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону", - йдеться в повідомленні.

До складу пулу увійшли права вимоги за 30 кредитами юридичних осіб та 9 об’єктів нерухомості у Дніпропетровській області. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 8 років. Загальна заборгованість за договорами склала 2 047 млн грн. За 27 кредитами тривають судові провадження, 7 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби. Стартова ціна пулу – 454 млн грн.

Читайте також: Фонд гарантування завершив виплати вкладникам ЮСБ Банку

У забезпеченні за кредитами: комерційна нерухомість та земельні ділянки в Житомирській області, цінні папери, товари в обороті, фінансова порука, майнові права, обладнання. Чимало кредитів мають проблеми із заставою через банкрутство чи ліквідацію заставодавців. Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.