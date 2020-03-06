Безвіз з Еквадором набуває чинності 2 квітня — МЗС

Угода між урядами України й Еквадору про взаємне скасування візових вимог набирає чинності 2 квітня.

Про це повідомило у Twitter Міністерство закордонних справ України.

"Громадяни України можуть перебувати на території Еквадору без віз упродовж строку, що не перевищує 90 днів, який поновлюється на інший строк у 90 днів протягом одного року з дати першого в'їзду в Еквадор", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зауважили, що до набрання угодою чинності громадяни України продовжують користуватися правом безвізових поїздок до Еквадору строком до 90 днів з туристичною метою на підставі попереднього одностороннього рішення еквадорської сторони.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України 24 грудня 2019 року затвердив безвізовий режим з Колумбією та Еквадором.