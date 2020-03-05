До 8 Березня курсуватимуть 22 додаткові поїзди

Укрзалізниця призначила 22 додаткові поїзди на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”

“Станом на 5 березня 2020 року призначено 22 додаткові поїзди до 8 Березня. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом”, – йдеться в повідомленні.

Так, у зазначений період УЗ призначила додаткові поїзди: з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців (через Івано-Франківськ), Рахова (через Івано-Франківськ), Ковеля, Хмельницького, Жмеринки, Вінниці, Миколаєва, Запоріжжя (через Дніпро), Одеси та Кривого Рогу, з Покровська до Харкова, з Одеси до Дніпра та до Ужгорода, з Кривого Рогу до Одеси, зі Львова до Дніпра, Одеси та Ужгорода.

Крім того на цей період буде призначено додаткові рейси поїздів: № 095/096 Черкаси — Львів, №720/719 Київ — Харків, №797/798 Харків — Запоріжжя та подовжено маршрут поїзда №132/131 Одеса — Вінниця — Київ.