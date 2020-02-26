Поїзд Миколаїв — Івано-Франківськ курсуватиме до Рахова

Поїзд № 134/133 сполученням Миколаїв — Івано-Франківськ від 29 березня здійснюватиме рейси за подовженим маршрутом — до Рахова, що на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Укрзалізниця подовжила маршрут поїзда № 134/133 Миколаїв — Івано-Франківськ до Рахова, у такий спосіб покращивши сполучення південних регіонів із західними кордонами країни. За новим маршрутом поїзд курсуватиме з 29 березня цього року з Миколаєва та з 31 березня з Рахова", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поїзд № 134 Миколаїв — Рахів відправлятиметься з Миколаєва о 16:10 та прибуватиме до Рахова о 23:37 наступної доби. У зворотному напрямку відправлення о 00:27 та прибуття до Миколаєва о 07:27 наступної доби.

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Завдяки подовженню маршруту поїзда жителі Миколаєва, Херсона, Кривого Рогу, Білої Церкви зможуть дістатися курортних міст та містечок Західної України: Львова, Івано-Франківська, Яремчі, Ворохти та Рахова.

Квитки на поїзд уже можна придбати в залізничних касах або онлайн.