Укрзалізниця призначила вже 16 додаткових поїздів до 8 Березня

ПАТ "Укрзалізниця" запустить 16 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Станом на сьогодні, 18 лютого 2020 року, вже призначено 16 додаткових поїздів. Також три поїзди здійснять додаткові рейси, а один курсуватиме за подовженим маршрутом. Паралельно із цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках", — йдеться в повідомленні.

Так, у зазначений період курсуватимуть додаткові поїзди з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців (через Івано-Франківськ), Ковеля, Жмеринки, Вінниці, Одеси та Кривого Рогу; з Покровська до Харкова; з Одеси до Дніпра; з Кривого Рогу до Одеси; зі Львова до Дніпра та Одеси й із Черкас до Львова.

Крім того, на цей період буде призначено додаткові рейси поїздів № 095/096 Черкаси — Львів, № 720/719 Київ — Харків, № 797/798 Харків — Запоріжжя та подовжено маршрут поїзда № 132/131 Одеса — Вінниця — Київ.