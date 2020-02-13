Укрзалізниця планує "вдихнути життя" у півсотні маленьких станцій

За підсумками другого півріччя 2019 року із переліку малодіяльних станцій буде виведено 53 станції, й вони повернуться до сталого функціонування.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" з посиланням на директора з розвитку бізнесу Андрія Рязанцева, який узяв участь у селекторній нараді у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

"Укрзалізниця готова використовувати усі дієві механізми для підвищення ефективності роботи малодіяльних залізничних станцій та виводу їх на оптимальну потужність...Ми завжди готові йти назустріч, проте ми хочемо бачити, що підприємства і місцева влада також шукають варіанти, як зменшити свої видатки та підвищити ефективність роботи", - наголосив Рязанцев.

За його словами, за підсумками другого півріччя 2019 року із переліку малодіяльних станцій буде вилучено 53 станції, й вони повернуться до сталого функціонування.

Зазначається, що у селекторній нараді під головуванням заступника міністра економіки Тараса Висоцького взяли участь представники міністерства, профільних асоціацій, Укрзалізниці, облдержадміністрацій та об’єднаних територіальних громад.

Як зазначив директор департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Андрій Мірошніков, нині до переліку малодіяльних входить близько 300 залізничних станцій.

"Відповідно до законодавства, регіональні філії АТ "Укрзалізниця" зверталися до місцевих органів влади з пропозицією погодити закриття малодіяльних станцій, або розв'язувати питання відшкодування втрат, пов’язаних з обслуговуванням малодіяльних об’єктів інфраструктури. Загалом отримали 9 погоджень на закриття", - наголосив Мірошніков.

Він додав, що Укрзалізниця не отримала пропозицій щодо можливого відшкодування або іншого конструктивного розв'язання проблеми.

Учасники наради погодились, що найефективнішим механізмом повернення малодіяльних станцій до нормальної роботи є збільшення обсягів перевезення завдяки спільній роботі місцевих органів влади, територіальних громад та бізнесу.

Обговоривши можливості компенсації збитків УЗ від діяльності малодіяльних станцій, присутні дійшли висновку, що одним із механізмів такої компенсації може стати повернення Укрзалізниці сплаченого до місцевих бюджетів земельного податку на землю, на якій розташована така станція, або збільшення відшкодування за перевезення пільгових категорій пасажирів.