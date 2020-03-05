Єгипет запроваджує нові візові правила для туристів

Уряд Єгипту впроваджує з 1 червня 2020 року нові туристичні візи.

Про це повідомляє Egyptian Streets.

«Прем'єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбулі схвалив запровадження п’ятирічної візи, яка дозволила б туристам перебувати в країні до 90 днів під час одноразового в’їзду», – йдеться в повідомленні.

Водночас туристи можуть неодноразово в’їжджати до країни.

Як зазначається, візу можна буде оформити через електронний візовий портал та єгипетські консульства за кордоном.

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Нагадаємо, в квітні 2014 року Єгипет збільшив плату за візи з 15 до 25 доларів США. Для багаторазових віз вартість становить 60 доларів.

Раніше повідомлялося, що Туреччина, Єгипет і Болгарія – найпопулярніші напрямки відпочинку українців за запитами в пошуковику Google.