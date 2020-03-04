Через аномально теплу зиму та ранню весну у запорізькому міському ботсаду на місяць раніше розквітли первоцвіти.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступник директора Запорізького дитячого ботанічного саду з навчально-методичної роботи Ірина Артюх-Савучинська.

"Проліски, крокуси, жасмин, калина духмяна, ліщина вже з сережками – рослини розцвіли раніше на місяць, а то й півтора. Якщо морозів більше не буде, то добре. Можливо, якщо буде затяжна та тепла осінь, вони зацвітуть ще раз", – зауважила Артюх-Савучинська.

У запорізькому ботанічному саду розквітли первоцвіти / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ

Також вона нагадала, що в саду тривають роботи із будівництва нової великої теплиці для тропічних та екзотичних рослин.

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Підрядники розпочали будівельні роботи в липні 2019 року. До кінця 2020-го теплиця має запрацювати. За інформацією керівництва ботанічного саду, теплиця будується за європейськими стандартами, її вартість становить 32 млн гривень.