У запорізькому ботанічному саду розквітли первоцвіти
Про це кореспонденту Укрінформу розповіла заступник директора Запорізького дитячого ботанічного саду з навчально-методичної роботи Ірина Артюх-Савучинська.
"Проліски, крокуси, жасмин, калина духмяна, ліщина вже з сережками – рослини розцвіли раніше на місяць, а то й півтора. Якщо морозів більше не буде, то добре. Можливо, якщо буде затяжна та тепла осінь, вони зацвітуть ще раз", – зауважила Артюх-Савучинська.
У запорізькому ботанічному саду розквітли первоцвіти / Фото: Ольга Звонарьова, Укрінформ
Також вона нагадала, що в саду тривають роботи із будівництва нової великої теплиці для тропічних та екзотичних рослин.
Підрядники розпочали будівельні роботи в липні 2019 року. До кінця 2020-го теплиця має запрацювати. За інформацією керівництва ботанічного саду, теплиця будується за європейськими стандартами, її вартість становить 32 млн гривень.