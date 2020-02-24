У Холодному Яру рекордно рано розквітли тисячі підсніжників

У лісовому масиві Холодний Яр на Черкащині на площі понад 60 гектарів розквітла велика популяція підсніжника складчастого, занесеного до Червоної книги України.

Щоб забезпечити охорону популяції, місцеві екологи та студенти вже традиційно проводять в урочищі акцію "Первоцвіт", йдеться в сюжеті "UA: Перший".

"Цього року зими майже не було. Ми вже 19-й рік поспіль приїжджаємо в урочище Холодний Яр для охорони підсніжників. І цьогоріч це найбільш ранній приїзд. Кліматичні зміни навряд чи вплинуть на популяцію підсніжників, бо рослини саме ранньоквітучі", – розповів директор Навчально-наукового інституту природничих та аграрних наук Максим Гаврилюк.

Волонтенри обгородили галявини з підсніжниками стрічками та встановили попереджувальні таблички. За словами організаторів, акція – волонтерська, тому потребує фінансової підтримки.

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За словами завідувача філії "Холодний Яр" Національного заповідника "Чигирин" Богдана Легоняка, щороку популяція квіток поширюється: ділянки стають більшими за розмірами, деякі, розташовані поруч, зрослися – вже є такі, що сягають 12-13 гектарів.

Варто зазначити, що місцеві підсніжники – унікальні рослини. Вони характерні для гірської місцевості і, крім п’яти осередків-локалітетів у Холодному Яру, в Україні трапляються тільки в горах Криму.

Фото: Максим Гаврилюк, Facebook