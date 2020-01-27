У Черкасах побільшає туристичних вказівників

У Черкасах встановлять нові металічні вказівники до туристичних об’єктів міста.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської міськради.

"У Черкасах встановлять ще декілька металічних туристичних вказівників до туристичних об’єктів. За це проголосував Черкаський міськвиконком", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вирішено встановити елементи благоустрою (вказівники напрямку та відстані до об’єктів туристичної інфраструктури) на б-рі Шевченка біля перехрестя з вул. Митницькою, на вул. Смілянській біля перехрестя з вулицями Надпільною, Вернигори та Гоголя.

Вартість одного вказівника становить 24 тисячі гривень.

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Зазначається, що раніше у Черкасах вже були встановлені 4 такі об’єкти: на б-рі Шевченка біля перехрестя з вулицями Смілянською та Святотроїцькою, на вул. Хрещатик біля перехрестя з вулицями Байди Вишневецького та Небесної Сотні.

"Вказівники становлять частину системи міської навігації, цільовим призначенням якої є надання жителям і гостям міста достовірної інформації про місцезнаходження того чи іншого туристичного об’єкту (пам’ятки архітектури та інші об'єкти загальноміського значення). Навігаційні покажчики встановлені як окремий елемент благоустрою, інформація подана на українській та англійській мовах з обох сторін стрілок", - поінформував начальник відділу реклами та дизайну міського середовища Черкаської міськради Андрій Поліщук.