Черкащина отримала нову туристичну мапу

Для мандрівників розробили нову мапу «Подорожуй Черкащиною зараз», на яку нанесено 43 локації та предмети, що асоціюються з туристичними місцями.

Про це повідомляє пресслужба Черкаської облдержадміністрації.

«Подорожувати Черкащиною тепер цікавіше із новою туристичною картою «Подорожуй Черкащиною зараз», яку нещодавно розробив та випустив департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА. Мета карти – це промоція Черкаської області як туристично привабливої дестинації. А ще це можливість раціонально спланувати свою подорож та не загубитися серед неймовірних туристичних місць, локацій та об’єктів регіону», – йдеться в повідомленні.

На зворотньому боці карти міститься короткий опис з контактами та адресами зображених на карті туроб’єктів, а також QR-коди з посиланнями на Google-карти, з інформацією про те, де поїсти, відпочити та що ще подивитися на Черкащині.

Крім того, мапа містить коротку інформацію про регіон: площа, розташування, відстань, населення, протяжність, автомобільні шляхи.

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У департаменті регіонального розвитку Черкаської ОДА наголошують, що на карту нанесені не всі туристичні об’єкти області, де варто побувати. Проте, відсканувавши QR-код на зворотній стороні мапи «Більше про мандри Черкащиною тут», можна дізнатися про туристичні локації регіону, яких немає на карті. Карта має формат pocket-версії. Доступна українською та англійською мовами в друкованому й електронну вигляді.

Завантажити туристичну мапу «Подорожуй Черкащиною зараз» українською мовою можна тут, а англійською – тут.