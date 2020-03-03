У Мукачеві до цвітіння сакур влаштують фестиваль ханамі

У Мукачеві на Закарпатті планують провести фестиваль японської культури ханамі – культури милування цвітінням. Захід запланували на початок травня, коли в місті зацвітає сакура.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада в Facebook.

"У Мукачеві планують провести фестиваль японської культури ханамі — відповідну ідею обговорили у міськраді з представниками українсько-японського центру Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського. Захід планують провести на початку травня – у дні цвітіння сакури в Мукачеві. Назва фестивалю "ханамі" походить від давньої японської традиції милування цвітом сакури", – йдеться в повідомленні.

Як інформують у міськраді, для гостей фесту підготують цікаву насичену програму: концерти, майстер-класи, презентації, флешмоби, частуватимуть стравами японської кухні. Заходи відбуватимуться на різних локаціях.

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Планується, що в заході візьмуть участь українські та японські виконавці, митці, художники, кухарі.

Окрім того, в межах Днів японської культури в Мукачеві планують провести бізнес-зустріч.

У міськраді нагадали, що в Мукачеві висаджена найдовша алея сакур в Україні. Щороку помилуватися цвітінням до міста приїжджають десятки тисяч туристів із різних регіонів України та з-за кордону.