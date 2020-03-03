Мандрівники визначилися з найкращими європейськими напрямками на 2020 рік

Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи.

У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб, повідомляється на ресурсі. Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму. Далі у списку розташувалися Афіни, названі "динамічним музеєм просто неба", і "як ніколи трендовий" Тбілісі. Читайте також: "Тунель кохання" потрапив до списку найромантичніших місць світу Весь рейтинг має такий вигляд: 1. Кольмар, Франція. 2. Афіни, Греція. 3. Тбілісі, Грузія. 4. Відень, Австрія. 5. Кашкайш, Португалія. 6. Сібіу, Румунія. 7. Намюр, Бельгія. 8. Рієка, Хорватія. 9. Париж, Франція. 10. Бидгощ, Польща. 11. Рим, Італія. 12. Хевіз, Угорщина. 13. Корк, Ірландія 14. Рошфор, Франція. 15. Менорка, Іспанія. European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.