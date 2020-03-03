Мандрівники визначилися з найкращими європейськими напрямками на 2020 рік

Мандрівники визначилися з найкращими європейськими напрямками на 2020 рік

Укрінформ
Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи.

У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб, повідомляється на ресурсі.

Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму.

Далі у списку розташувалися Афіни, названі "динамічним музеєм просто неба", і "як ніколи трендовий" Тбілісі.

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Весь рейтинг має такий вигляд:

1. Кольмар, Франція.

2. Афіни, Греція.

3. Тбілісі, Грузія.

4. Відень, Австрія.

5. Кашкайш, Португалія.

6. Сібіу, Румунія.

7. Намюр, Бельгія.

8. Рієка, Хорватія.

9. Париж, Франція.

10. Бидгощ, Польща.

11. Рим, Італія.

12. Хевіз, Угорщина.

13. Корк, Ірландія

14. Рошфор, Франція.

15. Менорка, Іспанія.

European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.

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