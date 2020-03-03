Мандрівники визначилися з найкращими європейськими напрямками на 2020 рік
Укрінформ
Портал European Best Destination опублікував список найкращих дестинацій для подорожей в Європі на 2020-й. Ці місця обирали самі туристи.
У голосуванні взяли участь понад 600 тисяч осіб, повідомляється на ресурсі.
Очолює рейтинг французький Кольмар – столиця ельзаських вин і провідний напрямок винного туризму.
Далі у списку розташувалися Афіни, названі "динамічним музеєм просто неба", і "як ніколи трендовий" Тбілісі.
Весь рейтинг має такий вигляд:
1. Кольмар, Франція.
2. Афіни, Греція.
3. Тбілісі, Грузія.
4. Відень, Австрія.
5. Кашкайш, Португалія.
6. Сібіу, Румунія.
7. Намюр, Бельгія.
8. Рієка, Хорватія.
9. Париж, Франція.
10. Бидгощ, Польща.
11. Рим, Італія.
12. Хевіз, Угорщина.
13. Корк, Ірландія
14. Рошфор, Франція.
15. Менорка, Іспанія.
European Best Destination щороку публікує свій рейтинг найкращих туристичних місць. Цьогоріч він виходить водинадцяте.