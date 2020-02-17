"Тунель кохання" потрапив до списку найромантичніших місць світу

Daily Mail склала список з десяти маловідомих місць, пов'язаних із коханням, по всьому світу. Першим у рейтингу зазначено "Тунель кохання", розташований у селищі Клевань на Рівненщині.

Про це повідомляється на сайті британського видання.

"Український "Тунель кохання" – недіюча залізнична колія, оточена арками з гілок дерев. Туди можна доїхати як зі Львова, так і з Києва, найближче місто – Рівне. Місцева легенда свідчить, що бажання, яке пари загадують всередині тунелю, здійсниться", – йдеться в повідомленні.

Окрім української локації, до списку потрапили романтичні місця з інших країн світу: Грузії, Естонії, США, Франції, Мексики.

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Рейтинг найромантичніших місць на землі від Daily Mail має такий вигляд: