"Тунель кохання" потрапив до списку найромантичніших місць світу

Укрінформ
Daily Mail склала список з десяти маловідомих місць, пов'язаних із коханням, по всьому світу. Першим у рейтингу зазначено "Тунель кохання", розташований у селищі Клевань на Рівненщині.

Про це повідомляється на сайті британського видання. 

"Український "Тунель кохання" – недіюча залізнична колія, оточена арками з гілок дерев. Туди можна доїхати як зі Львова, так і з Києва, найближче місто – Рівне. Місцева легенда свідчить, що бажання, яке пари загадують всередині тунелю, здійсниться", – йдеться в повідомленні.

Окрім української локації, до списку потрапили романтичні місця з інших країн світу: Грузії, Естонії, США, Франції, Мексики.

Читайте також: На Рівненщині значно зросли надходження туристичного збору

Рейтинг найромантичніших місць на землі від Daily Mail має такий вигляд:

  • "Тунель кохання" в Клевані (Україна).
  •  Статуя Алі і Ніно в Батумі (Грузія).
  • "Дерева кохання" на мосту Лужкова у Москві (РФ).
  •  Хвилеріз в Пярну (Естонія).
  • Храм Ясуї Компіра-гу в Кіото (Японія).
  • "Алея поцілунків" в Гуанахуато (Мексика).
  • Мурал "Любовний лист для тебе" в Філадельфії (США).
  • Меморіал "Зворушлива пара" у Лавленді (США).
  • Статуя "Місце зустрічі" у Лондоні (Велика Британія).
  • Мурал "Я люблю тебе" у Парижі (Франція).
більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-