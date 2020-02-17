"Тунель кохання" потрапив до списку найромантичніших місць світу
Укрінформ
Daily Mail склала список з десяти маловідомих місць, пов'язаних із коханням, по всьому світу. Першим у рейтингу зазначено "Тунель кохання", розташований у селищі Клевань на Рівненщині.
Про це повідомляється на сайті британського видання.
"Український "Тунель кохання" – недіюча залізнична колія, оточена арками з гілок дерев. Туди можна доїхати як зі Львова, так і з Києва, найближче місто – Рівне. Місцева легенда свідчить, що бажання, яке пари загадують всередині тунелю, здійсниться", – йдеться в повідомленні.
Окрім української локації, до списку потрапили романтичні місця з інших країн світу: Грузії, Естонії, США, Франції, Мексики.
Рейтинг найромантичніших місць на землі від Daily Mail має такий вигляд:
- "Тунель кохання" в Клевані (Україна).
- Статуя Алі і Ніно в Батумі (Грузія).
- "Дерева кохання" на мосту Лужкова у Москві (РФ).
- Хвилеріз в Пярну (Естонія).
- Храм Ясуї Компіра-гу в Кіото (Японія).
- "Алея поцілунків" в Гуанахуато (Мексика).
- Мурал "Любовний лист для тебе" в Філадельфії (США).
- Меморіал "Зворушлива пара" у Лавленді (США).
- Статуя "Місце зустрічі" у Лондоні (Велика Британія).
- Мурал "Я люблю тебе" у Парижі (Франція).