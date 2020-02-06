На Рівненщині значно зросли надходження туристичного збору

Рівненщина торік заробила 1,375 мільйона гривень туристичного збору, що майже на 400 відсотків перевищує надходження за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Рівненській області.

"За результатами 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 1375 тис. грн туристичного збору. Ця сума збільшилась на 1020 тис. грн у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, що становить 386,6 відсотка", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільші поповнення місцевих скарбниць отримали бюджети міста Рівне – 605,4 тис. грн, Рівненського району – 223,6 тис. грн, Сарненського району -150,1 тис. грн, Володимирецького району - 106,2 тис. грн.

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Працівники податкової служби переконані, що збільшення потоку туристів, які відвідують Рівненщину та сплачують туристичний збір, ставку якого встановлюють сільські, селищні та міські ради, сприяє й розвитку бізнесу рівненських суб’єктів господарювання. Адже, оплачуючи різні товари чи послуги, турист робить свою інвестицію у бізнес регіону й наповнення бюджету.