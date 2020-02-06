На Рівненщині значно зросли надходження туристичного збору
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Рівненській області.
"За результатами 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 1375 тис. грн туристичного збору. Ця сума збільшилась на 1020 тис. грн у порівнянні з відповідним періодом 2018 року, що становить 386,6 відсотка", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільші поповнення місцевих скарбниць отримали бюджети міста Рівне – 605,4 тис. грн, Рівненського району – 223,6 тис. грн, Сарненського району -150,1 тис. грн, Володимирецького району - 106,2 тис. грн.
Працівники податкової служби переконані, що збільшення потоку туристів, які відвідують Рівненщину та сплачують туристичний збір, ставку якого встановлюють сільські, селищні та міські ради, сприяє й розвитку бізнесу рівненських суб’єктів господарювання. Адже, оплачуючи різні товари чи послуги, турист робить свою інвестицію у бізнес регіону й наповнення бюджету.