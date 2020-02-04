Луганщина за рік заробила майже 2 мільйони гривень туристичного збору

Місцеві бюджети Луганської області за 2019 рік поповнилися на 1,85 мільйона гривень туристичного збору.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Луганській області.

"У січні-грудні 2019 року до місцевих бюджетів надійшло 1 млн 85 тис. грн туристичного збору. Це на 941,3 тис. грн перевищує надходження 2018 року", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на обліку в Головному управлінні ДПС у Луганській області станом на 01.01.2020 року перебуває 42 платники туристичного збору.

Також податківці нагадали, що базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 Податкового кодексу України.

Фото: sdcrisis.org