У нацпарку "Синевир" назвали ТОП-5 весняних місць для туристів
Як ідеться на офіційній сторінці парку в Facebook, до рейтингу потрапили Долина шафранів у селі Колочава, озеро Синевир, яке навесні найповноводніше в році, бурхливий водоспад Білий звір, бурі ведмеді в Центрі реабілітації, які прокидаються зі сплячки, та неймовірний весняний ліс.
Зазначається, що первоцвіти в Синевирському нацпарку починають квітнути у другій половині березня. У селі Колочава можна побачити місце масового цвітіння шафрану, яке тут ще називають Долиною крокусів.
Озеро Синевир (Морське око) – одне з семи природних чудес України, навесні затоплює острівець-зіницю. Озеро стає повноводним завдяки талим водам, що стрімкими потоками спускаються з гір, в цей час площа озера збільшується до 7 га.
Водоспад Білий звір також саме навесні стає бурхливим і несеться вниз до річки Тереблі з великою швидкістю та гуркотом.
Бурі ведмеді у Реабілітаційному центрі НПП "Синевир" весною активно починають шукати їжу, згуртовуючись біля місць годівлі. Життя у вольєрі активізується, тож туристи мають змогу поспостерігати за вибриками клишоногих.
Весняний ліс особливо ошатний і світлий, у цю пору року повітря тут насичене киснем.
Відтак, у нацпарку "Синевир" закликали відкривати туристичний сезон і рушати у весняну подорож національними природними парками. Весна, кажуть тут, чудовий час для відпустки саме в НПП "Синевир".
Більше про нацпарк "Синевир" читайте у публікації Укрінформу в межах редакційного проєкту "Нацпарки зблизька".