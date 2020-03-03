У нацпарку "Синевир" назвали ТОП-5 весняних місць для туристів

Національний природний парк "Синевир", що на Закарпатті, оприлюднив п'ятірку найкращих дестинацій, які туристам варто відвідати саме навесні.

Як ідеться на офіційній сторінці парку в Facebook, до рейтингу потрапили Долина шафранів у селі Колочава, озеро Синевир, яке навесні найповноводніше в році, бурхливий водоспад Білий звір, бурі ведмеді в Центрі реабілітації, які прокидаються зі сплячки, та неймовірний весняний ліс.

Зазначається, що первоцвіти в Синевирському нацпарку починають квітнути у другій половині березня. У селі Колочава можна побачити місце масового цвітіння шафрану, яке тут ще називають Долиною крокусів.

Озеро Синевир (Морське око) – одне з семи природних чудес України, навесні затоплює острівець-зіницю. Озеро стає повноводним завдяки талим водам, що стрімкими потоками спускаються з гір, в цей час площа озера збільшується до 7 га.

Водоспад Білий звір також саме навесні стає бурхливим і несеться вниз до річки Тереблі з великою швидкістю та гуркотом.

Читайте також: Колочава запросить на атракційну пасіку й фестиваль меду

Бурі ведмеді у Реабілітаційному центрі НПП "Синевир" весною активно починають шукати їжу, згуртовуючись біля місць годівлі. Життя у вольєрі активізується, тож туристи мають змогу поспостерігати за вибриками клишоногих.

Весняний ліс особливо ошатний і світлий, у цю пору року повітря тут насичене киснем.

Відтак, у нацпарку "Синевир" закликали відкривати туристичний сезон і рушати у весняну подорож національними природними парками. Весна, кажуть тут, чудовий час для відпустки саме в НПП "Синевир".

Більше про нацпарк "Синевир" читайте у публікації Укрінформу в межах редакційного проєкту "Нацпарки зблизька".