Понад 100 туристичних атракцій Ірландії стануть безкоштовними

З нагоди першого національного дня туризму понад сотня пам'яток Ірландії стануть безкоштовними для відвідувачів. Акція діятиме лише 17 квітня.

Щоб потрапити кудись безкоштовно, потрібно забронювати квиток на сайті ініціативи. Кількість місць обмежена, пише Irish Times.

Частина пам'яток вже позначена ярликом "sold out".

В акції беруть участь замки, старі в'язниці, пивоварні, природні пам'ятки та інші туристичні місця Смарагдового острова.

Ідея дня туризму, який організовує Ірландська конфедерація індустрії туризму та Fáilte Ireland, полягає в тому, щоб показати місцевим та іноземцям, якими атракціями багата країна.

Зараз в туристичному секторі Ірландії зайняті 260 тисяч осіб (10% людей, які працюють). Щороку сюди приїжджає майже 10 мільйонів іноземних мандрівників. У 2019-му туризм приніс в економіку країни близько 7,5 млрд євро.

Фото: tourismday.ie