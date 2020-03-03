Туризм «захворів» на коронавірус: рейсів меншає, ціни падають

Поїхати до Арабських Еміратів і Єгипту вже на третину дешевше, ніж минулого року. Незабаром дешевих путівок іще побільшає

Близько мільярда євро на місяць – такі збитки несе туристична галузь в країнах Європи через поширення коронавірусу, про що повідомив Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон. За даними Єврокомісії, внаслідок коронавірусу у січні-лютому поточного року до Європи не прибули до 250 тисяч китайських туристів, а це – втрата близько 2 мільйонів днів проживання в готелях. І це тільки початок, адже саме з приходом весни туристи чи не найактивніше починають бронювати путівки, номери в готелях, готелі, авіаквитки. Наразі ж, налякані коронавірусом туристи, зокрема і українські, змінюють свої плани, скасовують поїздки, і схоже, що нинішній рік стане дуже непростим для туристичної галузі.

Мінус 22 млрд євро через відсутність туристів з Китаю

У оцінках можливих збитків для туризму важливу роль відіграє рівень панічних настроїв серед людей у зв’язку з COVID-2019 і наразі він досить високий. За словами голови Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) Глорії Гевари, світовий туризм загалом може втратити 22 мільярди євро через спалах (чи вже пандемію) коронавірусу, повідомляє El Mundo. “Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь. – Ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, а ще – на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період”, – розповіла Глорія Гевара. Вона відмітила, що саме мандрівники з Китаю витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

Серед європейських країн найбільші втрати у туристичній галузі припадуть на Італію, яка наразі є епіцентром спалаху коронавірусу в Європі (1694 людей інфіковано, 83 пацієнти одужали, померли 34). За оцінками експертів, за 7-8 місяців збитки можуть сягати 50 мільйонів євро, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на італійську газету Il Messaggero. На березень вже скасовано майже 90% бронювань, і в цілому кількість бронювань знизилася на кожен місяць аж до червня.

У Європі уже скорочуються рейси і скасовуються міжнародні заходи

На поширення коронавірусу Європою одразу зреагували лоукостери, зменшивши кількість рейсів у країнах, де виявлено спалахи хвороби. Приміром, як повідомляє lowcostavia, угорський авіаперевізник Wizz Air з 11 березня зменшить частоту польотів до Італії з 2-6 до одного рейсу на тиждень. Зміни торкнуться рейсів з Польщі, Литви, Латвії та інших країн (прямих рейсів між Україною та Італією Wizz Air не виконує, українці літають до Італії зазвичай з пересадкою в Польщі чи Литві). Інший лоукост-перевізник Ryanair (Ірландія), який виконував 4 рейси на тиждень за маршрутом Мілан – Тбілісі – Мілан, з 8 березня по 7 квітня зменшить частоту рейсів до двох на тиждень.

Володимир Царук

“На черзі подібна ситуація зі скороченням авіаперевезень і в інших країнах, зокрема за такими туристичними напрямами як Франція, Німеччина, – говорить директор Центру розвитку туризму Володимир Царук і додає, що у зв’язку з цим авіакомпанії дають привабливі ціни на подорожі в екзотичні країни. – Тобто негативний процес на туристичному ринку вже запущений, і ніхто не може сказати, чим він закінчиться. Про масштаби проблеми стане зрозуміло, коли буде прийнято рішення про проведення таких мегаподій як Євро-2020, Олімпіади в Японії. Але вже зараз скасовується багато міжнародних бізнес-заходів та виставок”.

Власне, такі міжнародні заходи забезпечують чималий потік туристів. Із останніх скасованих – найбільша виставка мобільних технологій – Mobile World Congress в Іспанії, яка мала пройти наприкінці лютого і прийняти понад 100 тисяч людей, Женевський автосалон у Швейцарії, який розраховував прийняти понад 600 тисяч людей, найвпливовіша туристична виставка світу – ITB-Berlin в Німеччині, яка мала зібрати 10 тисяч учасників зі 180 країн світу.

Чи відбудуться літні Олімпійські ігри у Токіо – наразі залишається під питанням. Як повідомляє британська газета Daily Mail, наразі організатори розглядають варіант, щоб провести змагання “за закритими дверима”, тобто «без глядачів на трибунах» показати їх лише по телебаченню

Україна: наразі беремо те, від чого відмовляється Європа

Коли десять років тому у світі панувала пандемія свинячого грипу A/H1N1, “УНІАН” з посиланням на дані Держкомтуризму повідомляв, що у 2009 році кількість поїздок за турпакетами зменшилася на 21%. При цьому, за оцінками гравців ринку, українська туристична галузь постраждала більше, ніж в цілому світова. Що буде цього разу у зв’язку з COVID-2019, поки складно говорити, але перші тенденції по зниженню цін на тури уже спостерігаються.

“Зараз на ринки викинеться багато дешевих турів, причому не лише до Єгипту. Уже бачимо знижки на тури до Туреччини, аби українські громадяни могли заповнити ті місця, від яких відмовляться європейці, а вони – дуже чутливі до таких речей. Ми це бачимо на прикладі Італії чи Німеччини, де уряд миттєво реагує на будь-яку загрозу, а громадяни у випадку непевності відмовляються від поїздок. На відміну від українців. Тому зараз туроператори пропонуватимуть дуже багато привабливих турпакетів на пляжні напрямки. За кілька тижнів стане зрозуміло, наскільки безпечно їхати у Грецію та Іспанію, де наразі одиничні випадки зараження коронавірусом”, – говорить Володимир Царук. За його словами, із загрозами нинішнього масштабу світовий туристичний ринок іще не стикався, навіть за часів свинячого грипу.

Олена Гейченко

Про те, чи відмовляються українські туристи від обраних раніше напрямів у зв'язку з коронавірусом, Укрінформ запитав у Олени Гейченко, керівниці відділу маркетингу Rozetka Travel:

“За літніми напрямками – Туреччині, Іспанії, Греції, Кіпру тощо ануляцій не було. Думаю, що туристи спокійно чекають, коли вірус піде на спад та не поспішають скасовувати тури, які придбали заздалегідь за вигідними цінами раннього бронювання. Також у нас не було ануляцій турів в Азії – Таїланд, В'єтнам, Шрі-Ланку, Індонезію тощо. На початку січня були були тільки ануляції турів в Китай.

Щодо падіння цін, то є знижки на найближчі дати у березні в Об'єднані Арабські Емірати – від 12 742 гривень на двох та Єгипет – від 7 527 гривень на двох за системою харчування “Все включено”. Ці ціни принаймні на третину нижчі ніж у минулому році. Ці напрями за такими цінами користуються попитом – їх охоче купують. Щодо літніх напрямків – Туреччина, Чорногорія, Грецію, Кіпр – істотного ж зниження цін не спостерігаємо. Але зараз ціни на ці напрямки нижчі ніж будуть влітку, це пов’язано з акціями раннього бронювання від готельєрів та туроператорів”.

На запитання про те, які прогнози очікують туристичний ринок, пані Гейченко відповідає, що туризм – надзвичайно чутлива галузь до подібних потрясінь. “У часи непевності люди зазвичай беруть паузу, намагаються перечекати пік, а потім – неодмінно повертаються до своїх планів і звичок. Зараз ми спостерігаємо традиційну реакцію – зменшення кількості бронювань. Хоча більшість туристів все ж подорожують, як і раніше. Наш прогноз: щойно динаміка вірусу піде на спад, ми побачимо ефект відкладеного попиту – тобто люди почнуть планувати відпочинок і активно купувати тури”.

Юлія Горбань, Київ