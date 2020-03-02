В Овручі з’явилися вказівники для туристів

У місті Овруч на Житомирщині, що свого часу був центром древлянської землі, встановили вказівники та інформаційні стенди для туристів.

Про це у розмові з кореспондентом Укрінформу повідомила начальник відділу економічного розвитку і залучення інвестицій Овруцької міськради Оксана Левківська.

«В Овручі новий туристичний сезон розпочався зі встановлення чотирьох інформаційних стендів та двох вказівників. Стенди розміщені біля Свято-Василівського та Спасо-Преображенського соборів, у сквері, де вперше був похований князь Олег Святославович, та на будинку Цалка, де розташовані Мала академія народних мистецтв та ремесел і Музей овруцької соломки. Там є інформація про об’єкти, їх фото та QR-коди, завдяки яким можна дізнатися більше. Натомість вказівники показують туристам шлях до усіх цих чотирьох локацій», – розповіла Левківська.

За її словами, вказівники розташовані в різних частинах міста. Один – при в’їзді зі сторони Житомира та Києва, а інший – зі сторони Білорусі, з якою межує Овруцький район.

Співрозмовниця зауважила, що стенди і вказівники з’явилися завдяки мінігранту «Розвиток туристичної галузі в Овруцькій ОТГ» розміром 1000 доларів США, який Овруч отримав у межах програми «Успішні локальні громади» та проєкту «Розвиток туристичних потенціалів громади».

Наразі в Овруцькій ОТГ завершують підготовку інтерактивної карти з туристичними об’єктами, а також розробляють туристичний логотип.

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Як додала Левківська, в межах мінігранту в Овруцькій ОТГ також провели конкурс «10 цінностей громади», під час якого визначили 10 об’єктів, які додатково включать до туристичного маршруту. Зокрема, це – Зелена гора (місце поховання одного із цадиків), Фоснянський ступеньок (за легендами, там на камені є слід Богородиці, а вода з джерела вважається святою), перешийок у селі Хайча (водоспади і каньйон), дерев’яна церква Святого Різдва 1871 року та інші.

Крім того, в Овруцькій ОТГ за грантові кошти випустили сувенірну продукцію: календарі з краєвидами краю та інформацією про фестивалі й магніти.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині Овруцька, Олевська, Словечанська та Народицька ОТГ планують запустити спільний туристичний кластер «Древлянський край».

Фото надані Оксаною Левківською.