Туристів на Рівненщині відправлять на бурштинове сафарі

У Клесові презентували проєкт розвитку бурштинового туризму, що може стати додатковим джерелом доходів місцевої громади.

Про це повідомляє СарниNews.City.

«Проєкт «Бурштинові копальні» може стати додатковим джерелом доходів місцевої громади вже цього року. Перші кроки зроблені – зареєстровано однойменне із назвою проєкту товариство. Як вважають ініціатори проєкту, він дозволить уперше в Україні та світі провести екскурсії бурштиновими клондайками», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що суть «Бурштинових копалень» полягає в створенні у Клесові зони відпочинку для туристів на місцях колишнього видобутку бурштину.

Туристи зможуть відвідати копальні сонячного каміння та самотужки знайти свій «скарб». Планують також діяльність ювелірної майстерні, де охочі виготовлятимуть із бурштину вироби власноруч. «Бурштинове сафарі» на квадроциклах – ще одна яскрава складова туристичного маршруту. Також діятиме унікальна «Бурштинова баня».

За інформацією видання, проєкт унікальний і не має аналогів. Адже селище Клесів – найперший та найбільший осередок родовищ бурштину в світі.

«Основна мета «Бурштинових копалень» – розвиток економіки й інфраструктури Клесівської ОТГ, наповнення місцевого бюджету за рахунок туризму. Це допоможе розвивати малий бізнес і створити робочі місця для місцевого населення. Також є перспектива залучення іноземних інвестицій», – підсумував співзасновник проєкту та депутат Клесівської ОТГ Андрій Пехотін.

Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня народні депутати підтримали законопроект з легалізації видобутку бурштину. За нього проголосували 279 народних обранців.

Фото: sarnynews.city