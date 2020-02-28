На Житомирщині розроблять туристичні маршрути, пов’язані з Лесею Українкою

У Новограді-Волинському на Житомирщині, де народилася українська письменниця і поетеса Леся Українка, розроблять туристично-екскурсійні маршрути, пов'язані з її життям та творчістю.

Це передбачено Програмою заходів із нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Лесі Українки на 2020-2021 роки, інформує Новоград-Волинська міська рада в Facebook.

«Програмою передбачено комплекс заходів, виконання яких значною мірою сприятиме ознайомленню більш широкого кола громадськості з життям та діяльністю Лесі Українки, приведення у належний стан об’єктів, пов’язаних з ім’ям поетеси, а також розвиток туристичної інфраструктури громади», – зазначається в повідомленні.

Зокрема, встановлять туристичні вказівники, в'їзні знаки у місто, розроблять туристично-екскурсійні маршрути, пов’язані з життям та творчістю Лесі Українки, організують тематичні конкурси, виставки, конференції.

Крім того, у Новограді-Волинському планують реконструювати та розширити площу літературно-меморіального музею Лесі Українки, відремонтувати дороги та тротуари біля та навколо пам’ятника на площі імені поетеси, облаштувати спуск до Лесиного джерела та впорядкувати його.

Міськрада також порушить клопотання перед Президентом про оголошення в Україні 2021-го Роком Лесі Українки.

Нагадаємо, Леся Українка (Лариса Косач) народилася 25 лютого 1871 року в Новограді-Волинському (тодішній Звягель). У місті розташовано літературно-меморіальний музей Лесі Українки та музей родини Косачів.