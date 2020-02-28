На Буковині для туристів облаштували Королівський водоспад

На території Банилівського лісництва в Чернівецькій області відкрили нову туристичну локацію – "Королівський водоспад".

Про це повідомляє пресслужба ДП "Сторожинецьке ЛГ".

"Лісівники упорядкували рекреаційний майданчик біля геологічної пам’ятки природи місцевого значення поблизу села Банилів-Підгірний – лісового водоспаду на скелях річки Думітріца, який називають Королівським і який є туристичною принадою Карпатського Підгір’я", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що роботи проведено в межах міжнародного проєкту "Карпатські водоспади – туристичні дестинації Карпатського регіону". До створення нової туристичної локації, крім Сторожинецького лісгоспу, долучилися Сторожинецька ОТГ, асоціація "Єврорегіон Карпати – Україна" та обласне молодіжне екологічне об’єднання "Буквиця".

Як зауважили лісівники, загалом у Сторожинецьких лісах багато цікавих місць, історичних, культурних, природо-заповідних пам’яток, які приваблюють туристів.

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"Для тих, хто любить відпочивати у лісі, хто подорожує лісовими стежками, на території усіх лісництв нашого лісгоспу посеред мальовничих краєвидів відкрито рекреаційні куточки. Ми потурбувалися про автомобільні стоянки біля відпочинкових майданчиків, поставили столи, лавиці, альтанки. Для дітей – ігрові майданчики. Є де приготувати їжу. Окремо відведено місця для безпечного розпалювання багаття, а також для збирання сміття. Зараз в наших лісництвах триває робота з відновлення рекреаційних майданчиків перед туристичним сезоном", – розповів головний лісничий ДП "Сторожинецьке ЛГ" Василь Романюк.

Крім того, туристи можуть легко знайти вподобані лісові рекреаційні майданчики і туристичні локації, адже вони занесені до системи координат GPS-навігації.

Фото: storozhinets-forest.com