Закарпатські лісівники створили нове місце відпочинку для туристів

В урочищі Усть-Турбат Кедринського лісництва фахівці Брустурянського лісомисливгоспу збудували рекреаційний пункт, розташований на перетині туристичних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ).

«В урочищі Усть-Турбат Кедринського лісництва лісівники збудували новенький рекреаційний пункт. Чому саме цю територію було обрано для будівництва місця відпочинку? Відповідь дуже проста: саме на стоці двох річок Плайська і Турбат основні туристичні маршрути. Через Турбатське лісництво, урочище Легіонів – Івано-Франківськ, Надвірнянський район і Турбатське лісництво, урочище Околи та далі до колег з Ясіня. Щороку цими лісовими дорогами проходить великий наплив туристів», – розповів головний лісничий Брустурянського лісомисливсгоспу Іван Арович.

На будівництво місця для охочих відпочити лісівники витратили майже пів мільйона гривень. Тривало облаштування рекреаційного пункту майже два роки.

Крім того, в Закарпатському ОУЛМГ додали, що місце обрано не даремно, адже раніше саме тут була залізнична станція та двоповерховий гуртожиток для лісорубів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на території Болехівського лісгоспу, що в Івано-Франківській області, для туристів облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба».

Фото: Закарпатське ОУЛМГ