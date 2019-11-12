Закарпатські лісівники створили нове місце відпочинку для туристів
Про це повідомляє пресслужба Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства (ОУЛМГ).
«В урочищі Усть-Турбат Кедринського лісництва лісівники збудували новенький рекреаційний пункт. Чому саме цю територію було обрано для будівництва місця відпочинку? Відповідь дуже проста: саме на стоці двох річок Плайська і Турбат основні туристичні маршрути. Через Турбатське лісництво, урочище Легіонів – Івано-Франківськ, Надвірнянський район і Турбатське лісництво, урочище Околи та далі до колег з Ясіня. Щороку цими лісовими дорогами проходить великий наплив туристів», – розповів головний лісничий Брустурянського лісомисливсгоспу Іван Арович.
На будівництво місця для охочих відпочити лісівники витратили майже пів мільйона гривень. Тривало облаштування рекреаційного пункту майже два роки.
Як повідомляв Укрінформ, раніше на території Болехівського лісгоспу, що в Івано-Франківській області, для туристів облаштували нове місце відпочинку «Біля дуба».
Фото: Закарпатське ОУЛМГ