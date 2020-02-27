У Кам'янці-Подільському для туристів готують пілони

У новому туристичному сезоні "вулична навігація" Кам'янця-Подільського поповниться інформаційними стендами (пілонами) й туристичними вказівниками в одному стилі.

Про це йшлося під час зустрічі представників міської влади, музейників та авторів проєкту "MoreInfo", які вже реалізовували в місті проєкт інтерактивних туристичних дощок, повідомляє пресслужба Кам'янець-Подільської міської ради.

"Пілони міститимуть карти навколишніх вулиць і цікаву туристу інформацію двома мовами – українською та англійською. Наразі ми працюємо над точним визначенням місць для розміщення таких стендів, щоб було зручно орієнтуватися як гостям, так і кам’янчанам. Завдяки проєкту ми продовжимо популяризувати наші об’єкти і пам’ятки архітектури, збільшувати кількість їх відвідувань, а також налагоджувати комунікацію між містом і туристом", - розповів заступник міського голови Вадим Савчук.

Зазначається, що перші навігаційні пілони з’являться на залізничному й автовокзалі, біля Ратуші й у центрі, в районі майдану Відродження.

Також встановлять понад десяток вказівників. Розташовуватимуться вони в місцях, де найбільше проходять туристи.

Крім того, в міськраді зауважили, що встановлені в Кам’янці таблички "MoreInfo" продовжують набирати популярності. Наразі їх відсканувало понад 2300 осіб. 12,6% - це іноземці, найбільший показник серед усіх інших міст. Сканують дошки представники 13 країн. Найчастіше – жителі США, Великої Британії, Німеччини, Росії та Польщі. Також Кам’янець-Подільський – це перше місто, де проєкт "MoreInfo" тестує для туристичних табличок польську мову.