Музей у Пирогові запрошує на спалення Кострубатого діда

Національний музей народної архітектури та побуту України запрошує киян та гостей міста 29 лютого – 1 березня на свято "Масниця. Колодій".

Про це повідомляється на сторінці заходу в Facebook.

"Музей, зберігаючи давні традиції української гостинності, запрошує киян та гостей столиці завітати 29 лютого та 1 березня на свято Колодія. З 13-ї години на сільських вулицях нашого музею розпочнуться святкові дійства: зі Слобожанщини до поля з Кострубатим дідом рухатимуться учасники та гості свята, на вулиці Наддніпрянського села жіноцтво розважатиметься піснями і в’язатиме молоді колодки", – йдеться в повідомленні.

Крім того, на сцені фольклорні колективи Черкащини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини, Хмельниччини демонструватимуть збережені та відновлені старовинні обряди на Запусти, як ще називали це свято.

Впродовж дня всі охочі зможуть взяти участь у народних забавах: перетягуванні каната, збиванні з колоди, чоловіки мірятимуться силою рук, плечей тощо. Також проводитимуть майстер-клас із народного танцю та багато цікавих конкурсів.

Кульмінацією свята о 16:00 стане обряд спалювання символу зими – Кострубатого діда.