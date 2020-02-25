У замку "Радомисль" влаштують квест із пошуку налисників

У замку-музеї "Радомисль", що в місті Радомишль на Житомирщині, 29 лютого під час свята Масниці гості зможуть взяти участь у квесті "Знайди свій налисник".

Про це повідомляється на сторінці замку в Facebook.

"Орієнтуючись за позначкою на карті, треба віднайти місце, де прихований паперовий налисник, та обміняти його на справжній", – йдеться в повідомленні.

Крім того, в замку в цей день працюватиме лучно-арбалетний тир, проходитимуть майстер-класи з виготовлення ляльки-мотанки та паперу за технологією ХVІІ століття.

У програмі заходу також є екскурсія до Музею української домашньої ікони та старожитностей "Душа України".