Масляна 2020: де і як відсвяткувати. Інфографіка

З 24 лютого, і цілий тиждень, до 1 березня українці святкуватимуть Масляну. Дата Масляної прив’язана до Великодня, який у цьому році святкуватимуть 19 квітня.

Масляна символізує прихід весни та пробудження природи. В цей час наші предки не тільки прощалися з зимою, а також вшановували Сонце. Вони пекли маленькі сонечка - млинці, які зараз стали основним символом свята. Крім млинців на Масляну також готують оладки, пироги, вареники, сирники, пампушки, булочки та іншу випічку.

Масляний тиждень називають сирним тижнем або м'ясопусною седмицею. Це пов'язано з тим, що в тиждень перед Великим постом вживалися молочні продукти - молоко, яйця, масло, сметану, а їсти м’ясо в цей період вже було не можна.

Саме свято триває цілий тиждень і кожен день святкування має свою назву: понеділок – зустріч; вівторок – загравання; середа – ласунка; четвер – розгуляй; п’ятниця – тещині вечірки; субота – посиденьки зовиці; неділя – Велика Прощена неділя.

Масляну прийнято святкувати весело, щедро, гучними гуляннями, піснями і спалюванням символічного солом'яного опудала зими. Люди здавна вірили, як погуляєш на Масляну, так і рік пройде.

Тож ми зібрали для Вас локації гулянь Масляної в Києві і його околицях.

Масляна на ВДНГ

Протягом двох святкових днів «Зимова країна на ВДНГ» пригощатиме млинцями з десятком різноманітних начинок на вуличному фудкорті й теплому «Баварському дворі». У парку вас зустрічатимуть ходулісти, аніматори в традиційних костюмах. Також, традиційні забави на «Запальній Масляній на ВДНГ»:

- концерт за участі українських зірок від радіо «П'ятниця»;

- перетягування канату;

- бої мішками;

- змагання зі стрільби в тирі;

- хода на ходулях;

- майстер-класи з кування щасливих підков;

- «крижаний стовп»

- колективне спалення опудало зими

- на головній сцені розіграш великої кількість подарунків і призів та багато іншого.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня 2020 року.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1.

Ціна: вхід на територію комплексу - вільний.

Парк партизанської слави

Один з найбільших парків Позняків - Парк партизанської слави на свято «Масляна» розважатиме виступами місцевих колективів, підкоренням «Стовпа розваг», а ще обрядовим спаленням опудала. Також чекатимуть різноманітні фуд-зони і затишні ресторани на території парку.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня 2020 року.

Адреса: вулиця Славгородська, 54.

Ціна: відвідування парку та гуляння - безкоштовно.

Парк Феофанія

Живописний парк на краю Києва з красивою природою порадує гуляннями на масницю. Організатори свята подбали про теплі павільйони для проведення дитячих майстер-класів.

Також очікуються традиційні забави:

- веселі розваги для дітей і дорослих, бої на мішках, перетягування канату, народні атракціони;

- виступи фольклорних колективів;

- хороводи і танці навколо святкового багаття;

- дитяча анімаційна програма із казковими героями;

- творчі майстер-класи для дітей у теплій хатинці.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня 2020 року. Початок - о 13.00.

Адреса: вулиця Академіка Лебедєва, 32.

Ціна: вхід в парк для дітей до 16 років - 10 грн, для дорослих - 30 грн.

Масляна в Пирогово

Традиційно Національний музей архітектури і побуту Пирогово подарує свято згідно всім правилам Масляної: проведення ярмарку з млинцями і українськими стравами, спалення чучела, влаштування народних забав та випробовувань. А також відвідати ярмарок народних ремесел і один з численних майстер-класів для дітей і дорослих.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня 2020 року.

Адреса: вулиця Академіка Тронько 1.

Ціна: дорослий квиток - 50 грн, для дітей до 7 років - вхід вільний, від 7 до 10 років - 15 грн, дитячий - 30 грн.

«Мамаєва Слобода»

Селище «Мамаєва Слобода» знаходиться за сім кілометрів від вулиці Хрещатик в мальовничому урочищі. Тут відновлюють старі козацькі традиції і готують до свята не млинці, а смачні вареники з сиром і зі сметанкою. Традиційно розважатимуть гурти жартівливих дівчат, троїсті музики та козаки верхи на конях й запряжених кіньми возі, допоможуть поринути у самобутню атмосферу козацької Наддніпрянщини.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня 2020 року. Початок - о 12.00.

Адреса: вулиця Михайла Донця, 2.

Ціна: від 100 грн.

«Українське село»

Етнографічний комплекс «Українське село» - це один із небагатьох майданчиків, де відбувається справжнє українське свято Колодія на завершення масничного тижня. За традицією влаштовуються народні гуляння, смажаться найсмачніші млинці та готуються вареники з сиром. Розважати гостей буде 3 фольклорних колективи: «Баламути», «Яснокрасно» і «Майстри українського свята», так що готуємося до активних танців, хороводів і пісень.

Очікуються такі традиційні забави:

- ігри на галявині разом з гостями, «сповивання колодки»;

- спільне розспівування весняних пісень, обрядові дійства;

- танці та ігри, народні забави для дітей та дорослих;

- чіпляння колодки неодруженим;

- спалення солом’яного опудала – символа зими.

Також протягом дня можна відвідати:

- тематичну фотозону;

- майстер-класи з традиційних народних промислів;

- продаж виробів народного промислу;

- тропічні теплиці з екзотичними рослинами;

- зали та смачні українські страви ресторану української кухні.

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня, з 13:00 до 15:00.

Адреса: село Бузове, Дмитрівська 1.

Ціна: відвідування комплексу - безкоштовно.

Парк «Київська Русь»

У Князівстві Київська Русь відбудеться масштабне святкування Масляної за стародавніми традиціями та обрядами. З 13:30 і до вечора проходитиме яскрава програма із спецефектами та вогняним шоу (в суботу), катанням на конях, в санях чи каретах, карколомними кінно-трюковими шоу, різноманітними іграми та конкурсами. Для кожного – млинці з найрізноманітнішими начинками, слов’янські настоянки та різноманітні ласощі досхочу.

На Вас чекають:

- стародавні традиції та обряди Масляної;

- урочиста церемонія відкриття та зустрічі князя (о 13:30);

- видовищні кінні виступи та розважальна програма театру Древнього Києва (з 14:45);

- «Масляничний вертеп» древньослов’янською мовою;

- пригощання від князя;

- ритуал «Колодій»;

- подарунки на масляничних стовпах;

- спалювання першого опудала (близько 15:30);

- хороводи, ігри та конкурси;

- стрільба з требушета вогняними ядрами (близько 18:30 в сб та 18:00 в нд);

- спалювання другого опудала;

- вогняне шоу (в суботу близько 20:30);

- унікальна атмосфера Древнього Києва.

Також ви зможете:

- поласувати млинцями з різноманітними начинками із княжої кухні;

- спробувати слов’янські настоянки;

- покататись на породистих конях;

- проїхатись в санях або каретах;

- пролетіти над озером на канатному спуску (троллеї) «Політайло»;

- спуститися на швидкісній гірці «Змій Горинич» (після польоту на якій можна сфотографуватись з вогнедишним драконом);

- зігрітись та влаштувати святкове застілля у корчмі;

- постріляти з лука;

- відвідати знахарку-віщунку;

- приміряти костюм епохи Київської Русі;

- викарбувати монету «на щастя»;

- відвідати музеї;

- навчитися новому на різноманітних майстер-класах;

- придбати сувеніри та інші товари на ярмарку майстрів та в магазинах сувенірів.

Дата святкування: 29 лютого 13.30 до 21:00, 01 березня з 13.30 до 19:00.

Адреса: с. Копачів, Обухівський район, Київська область.

Ціна: дорослий 175 грн, пенсіонери та студенти - 150 грн, для школярів - 80 грн.

«Долина страусів» в Ясногородці

Величні пташки на фермі «Долина страусів» запрошують відзначити Масляну від душі.

Очікується яскравий калейдоскоп театралізованої вистави, пісень, танців, ароматів свіжоспечених млинців і гарячого глінтвейну закрутять вас у вихорі радісних емоцій.

Також Вас чекають:

- потішні скоморохи. Конкурси та вікторини;

- очищаючі стрибки через вогонь;

- вогняне шоу з традиційним спаленням солом'яної Морени;

- випробування сміливості і вправності «Стовп щастя»;

- баба Яга - кістяна нога і ралі на самокатах;

- атракціон для бешкетників «Дерево солодощів»;

- дівоча розвага «Гігантська скакалка»;

- весела гра «Трійка на лижах».

Дата святкування: 29 лютого та 1 березня з 12:00 до 16:00.

Адреса: Ясногородка, вулиця Підлісна, 32.

Ціна: дорослий квиток -150, дитячий - 100 грн.