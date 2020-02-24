Розширений безвіз із Аргентиною для українців почне діяти з 14 березня – МЗС

Розширений до 90 днів впродовж пів року строк безвізового перебування в Аргентині для громадян України почне діяти з 14 березня.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ у Facebook.

"З 14 березня удвічі збільшується строк безвізового перебування громадян України на території Аргентини: з 90 днів протягом календарного року до 90 днів протягом 180 днів", – йдеться в повідомленні.

Аналогічне спрощення взаємно застосовується українською стороною для громадян Аргентини, поінформували в МЗС.

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Як повідомлялося, у липні 2019 року Кабмін схвалив розпорядження про підписання протоколу між урядами України та Аргентини про внесення змін до угоди про скасування віз, яким передбачено збільшення терміну перебування без віз на територіях держав.

21 листопада 2019 року міністр закордонних справ Вадим Пристайко і посол Аргентини Елена Л. Т. Мікусінскі підписали відповідний протокол.