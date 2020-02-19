Україна запроваджує безвіз із Гренадою
Укрінформ
Кабінет міністрів погодив проєкт розпорядження про підписання угоди з урядом Гренади про скасування візових вимог.
Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram за результатами засідання уряду в середу, 19 лютого.
"Запроваджуємо безвізовий режим із Гренадою. Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз", - написав Гончарук.
За його словами, громадяни двох держав отримають можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
Гончарук додав, що Кабмін уповноважив на підписання цього документа посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко.
Як повідомлялося, Україна і Гренада у вересні 2019 року встановили дипломатичні відносини.
Гренада - острівна держава в Карибському морі. Площа країни 344 км²; столиця - Сент-Джорджес.