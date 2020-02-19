Україна запроваджує безвіз із Гренадою

Кабінет міністрів погодив проєкт розпорядження про підписання угоди з урядом Гренади про скасування візових вимог.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram за результатами засідання уряду в середу, 19 лютого.

"Запроваджуємо безвізовий режим із Гренадою. Уряд затвердив угоду між урядами України та Гренади про скасування віз", - написав Гончарук.

За його словами, громадяни двох держав отримають можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

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Гончарук додав, що Кабмін уповноважив на підписання цього документа посла України у Великій Британії Наталію Галібаренко.

Як повідомлялося, Україна і Гренада у вересні 2019 року встановили дипломатичні відносини.

Гренада - острівна держава в Карибському морі. Площа країни 344 км²; столиця - Сент-Джорджес.