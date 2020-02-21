В Острозькому замку презентували аудіогід

Історико-культурний заповіднику міста Острога, що на Рівненщині, впроваджує інноваційні проєкти з діджиталізації екскурсійної справи.

Про це повідомляє пресслужба Рівненської облдержадміністрації.

"Екскурсійний аудіогід та англомовна версія сайту – в державному історико-культурному заповіднику міста Острога презентували інноваційні проєкти. У замку князів Острозьких тепер працює аудіогід. Він був розроблений науковими працівниками ще торік, після чого його тестували серед різних музейних відвідувачів. Інновацію створили на базі безкоштовного додатку "izi.travel", він легко встановлюється та не потребує використання спеціальних аудіо пристроїв", – йдеться у повідомленні.

Як результат, відвідувачі замку можуть почути екскурсію самостійно, скориставшись спеціальною фонограмою.

Текст для аудіогіда начитав Микола Кінах – відомий острозький режисер і актор аматорського театру. Крім того, відвідувачі можуть почути оригінальний острозький наспів XVІ століття.

Люди з вадами слуху, які не мають змоги прослухати аудіоекскурсію, натомість, можуть скористатися текстовою версією на тому ж таки мобільному телефоні.

За словами директора Державного історико-культурного заповідника міста Острога Миколи Манька, у найближчій перспективі заповідник планує впровадити англомовну та польськомовну версії аудіогіда.

В Острозі кажуть, що досвід розроблення іншомовних версій технічних новинок для екскурсійної роботи у працівників заповідника вже є. Адже напередодні Всесвітнього дня екскурсовода запрацювала англомовна версія офіційного сайту заповідника.

Фото: rv.gov.ua