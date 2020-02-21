Туристам на Тернопільщині допоможе нова інтерактивна карта природних «родзинок»

Інтерактивну карту природно-заповідного фонду створили в Тернопільській області.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу начальник обласного управління екології та природних ресурсів Орест Сінгалевич.

«Кілька років поспіль тривала розробка і збір матеріалів для створення геоінформаційної системи «Інтерактивна карта природно-заповідного фонду Тернопільської області». І ось, на замовлення нашого управління, компанією MagneticOne Municipal Technologies таку карту створено. В ній сформовано базу геопросторових даних понад 640 заповідних об’єктів області з цифрових векторних моделей та детальної інформації про кожну «родзинку» природно-заповідного фону», – розповів Сінгалевич.

Інтерактивна новинка дає змогу підтримувати систему зворотнього зв’язку з користувачами для наповнення бази даних про заповідні об’єкти. Також є можливість надавати повідомлення про порушення природоохоронного законодавства в їхніх межах.

Як вважають фахівці, така інформаційна система якісно підвищить рівень обізнаності жителів краю та туристів про природні, заповідні об’єкти Тернопільщини.

Крім цього, карта стане корисною для здійснення інформаційного супроводу державних органів, зацікавлених підприємств, установ та організацій інформацією, необхідною для вирішення питань сталого розвитку.

Зокрема, користувачі такої категорії можуть отримати відомості щодо правового статусу, належності, режиму, географічного положення, кількісних та якісних характеристик природоохоронних територій та об’єктів.

Важливо й те, що нова геоінформаційна система дасть змогу здійснювати автоматизований пошук інформації та детально переглядати дані про ґрунтовий та рослинний покрив заповідних територій в режимі суміщення з популярними картографічними ресурсами (Google Maps, OpenStreetMap).

Суттєво, що інтерактивна карта природно-заповідного фонду Тернопільської області повністю доступна для використання всіма користувачами та спрямована на інтеграцію в геоінформаційний простір України.