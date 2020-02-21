Закарпатські рятувальники знайшли заблукалих у горах сноубордистів

На Закарпатті бійці ДСНС відшукали сноубордистів, які заблукали в горах через туманну погоду.

Як інформує пресслужба МВС у Facebook, у четвер, 20 лютого, біля гори Драгобрат туристи скористалися підйомником "Вершина Карпат", однак потрапили в туман, з’їхали не в той бік і заблукали.

"Рахівські рятувальники підтримували з туристами телефонний зв’язок і діяли дуже оперативно, адже на морозі телефон швидко розряджався. Хлопці зорієнтували, що знаходяться біля струмка, і бійці ДСНС знайшли їх в районі урочища Григулець", - зазначається у повідомленні.

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За даними МВС, із хлопцями 1996 року народження все добре. Медичної допомоги туристи не потребували, тож їх доставили до місця тимчасового проживання на гірськолижний комплекс.

Фото: МВС України