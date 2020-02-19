Потенціал сільського зеленого туризму Житомирщини використовується лише на 10%

На Житомирщині потенціал сільського зеленого туризму наразі використовують лише на 5-10%.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіла представниця Спілки сільського зеленого туризму України в Житомирській області Інна Величко.

«Потенціал сільського зеленого туризму на Житомирщині наразі використовується на 5-10%. В області є близько 30 зареєстрованих зелених садиб. Найбільша кількість із них зосереджені в Бердичівському, Коростишівському та Житомирському районах», – повідомила Величко.

За її словами, для розвитку зеленого туризму потрібно інвестувати в розвиток інфраструктури на селі та популяризувати цікаві об’єкти в сільській місцевості.

Співрозмовниця зазначила, що люди в селі доволі часто не наважуються на відкриття садиби через чималу кількість ризиків. Відтак, важливою є підтримка місцевої влади й не тільки фінансова, а й юридична.

«Житомирщина визначила одним зі своїх пріоритетів розвиток внутрішнього туризму, що прописано в різних перспективних планах. Тому цього року працюватимемо над втіленням у життя цікавих проєктів», – додала Величко.

Вона зауважила, що представники різних громад області ознайомилися з розвитком зеленого туризму в Тетерівській ОТГ, а найближчим часом відвідають Станишівську і Глибочицьку ОТГ.