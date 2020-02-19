"Легенди Пониззя" на Хмельниччині отримали туристичну мапу

У Старій Ушиці, що на Хмельниччині, презентували елементи туристичного продукту "Легенди Пониззя – зелений маршрут Староушицької ОТГ" – інформаційні стенди й мапу.

Про це повідомляється на сторінці Староушиської об’єднаної територіальної громади в Facebook.

"У Старій Ушиці відбувся цікавий виїздний тренінг "Управління в громаді". Родзинкою заходу була презентація макетів інформаційних стендів з туристичною мапою зеленого маршруту Староушицької ОТГ "Легенди Пониззя" та буклетів. Макети були розроблені в рамках реалізації проєкту "Створення умов для розвитку сільського зеленого туризму в Староушицькій громаді", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на туристичну мапу нанесено 8 головних туристичних локацій, а також декілька десятків об'єктів нічлігу, харчування. Стенди з нею, які наразі виготовляються, розмістять у точках концентрації туристів. А буклети розповсюдять у садибах, кафе, а також в Хмельницькому, Кам'янці-Подільському і навколишніх обласних центрах.

У межах проєкту також планують розробити унікальний велоквест "Місця сили". За задумом авторів, це буде не банальна екскурсія, а справжні пригоди – з загадками та схованими скарбами.

Крім того, хочуть виготовити та встановити кілька Green Point – місць відпочинку на зеленому маршруті. Це мають бути спеціальні зони, облаштовані бесідкою, столиками, лавами, велопаркувальними майданчиками, сміттєвими баками і вищезгаданим інформаційно-туристичним стендом.

Туристичний маршрут "Легенди Пониззя" – один із чотирьох "зелених маршрутів" територією Хмельницької області, які взялися прокладати хмельницькі веломандрівники з командою Староушицької громади.

"Проблема в тому, що переважна більшість туристів, що відвідують цей край, зупиняються на дачах на Бакоті, максимум – з’їздять глянути Бакотський монастир. І все. А ця земля має насправді дуже багато принад і ми проводимо роботу, щоб показати туристам усі цікавинки Пониззя. А також прагнемо навчити місцевих жителів запропонувати цікавий сервіс і цікавий продукт, за який турист заплатить гроші", – зауважив один з ініціаторів розроблення маршрутів Сергій Толстіхін у Facebook.

На наступні періоди розробники проєкту планують проведення фестивалю та відродження велозмагань, які тут організовувалися понад 60 років тому.