В Україні з'явилася нова онлайн-платформа з підготовки та сертифікації супроводжувачів у зоні відчуження - Chornobyl Guide School.

Про це на пресконференції в Укрінформі розповіла керівниця Chornobyl Guide School, голова ГО "Chornobyl NOW" Олена Фоміна.

"Ми працювали над створенням проєкту близько півроку. Що таке Chornobyl Guide School? Саме від супроводжувача залежить, як інтерпретуватимуться події 1986 року, як буде сприйматися зона відчуження сьогодення. На супроводжувача покладається безпека відвідування. Донедавна не було єдиної інформаційної бази, відповідальність за підготовку покладалася на самих супроводжуючих і на ЦОТІЗ, частково - на туроператорів", - сказала Фоміна.

Тому, за її словами, виникла ідея створити освітній портал для підготовки і сертифікації кваліфікованих супроводжувачів. Платформа школи є гнучною та може доповнюватися матеріалами надалі.

"Проєкт - надвідповідальний, враховуючи специфіку роботи у зоні відчуження. Гідів потрібно підготувати, підготувати за максимально короткий термін, розуміючи відповідальність, яка на них покладається", - зазначила Фоміна.

Вона назвала кілька критеріїв, яким має відповідати супроводжувач на території зони.

"У першу чергу, він має знати історію, апелювати до достовірних фактів і даних. Він має розуміти, чим є зона відчуження сьогодення, він має знати маршрути для відвідування. Він має уміти працювати з людьми, розуміти специфіку проведення візитів. На Chornobyl Guide School ми збираємо унікальний контент, ми задіюємо провідних експертів, робимо їх доступними 24 години на добу", - додала Фоміна.

Гідів зони відчуження готуватимуть на новій онлайн-платформі / Фото: Юрій Іллєнко, Укрінформ

Вона розповіла, що кваліфікований супроводжувач може бути підготовлений за місяць.

"Це приблизно 11 лекцій і майстер-клас, а також 8 практичних виїздів до зони відчуження", - поінформувала керівниця Chornobyl Guide School.