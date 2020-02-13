До оранжереї Криворізького ботсаду можна буде потрапити за поцілунок

Криворізький ботанічний сад НАН України до Дня закоханих влаштував акцію: до оранжереї з квітучими азаліями можна потрапити за поцілунок.

Про умови акції йдеться на сторінці Криворізького ботсаду в Facebook.

«14 лютого, в День закоханих, кожна пара, яка потрапить на перший квиток, нумерація якого закінчуватиметься на «1», зможе відвідати оранжерею за поцілунок – безкоштовно. Взяти участь можуть й одружені пари незалежно від років перебування у шлюбі», – йдеться в повідомленні.

Час роботи у цей день з 8:00 до 18:00.

За бажанням, щасливчиків сфотографують.

Читайте також: У Львові до Дня закоханих розігрують подорож старовинним трамваєм

Вартість вхідного квитка 30 грн для всіх категорій відвідувачів. Діти до 6 років у супроводі батьків – безкоштовно.

Наприкінці січня в Криворізькому ботанічному саду зацвіли різнокольорові азалії.

Як зазначила кандидат біологічних наук Людмила Бойко, тутешня колекція індійської азалії бере свій початок із 1980-х років.

«30 сортів ми отримали в подарунок від Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України, що в Києві. Наразі наша колекція азалії індійської налічує 77 сортів. Маємо також іще один вид цієї рослини – азалію макрофілум, тобто крупнолисткову», – зазначила науковець.