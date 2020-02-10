У Львові до Дня закоханих розігрують подорож старовинним трамваєм
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"До Дня закоханих ЛКП "Львівелектротранс" підготувало для своїх пасажирів незвичний подарунок — романтичне побачення у ретротрамваї. Разом з компанією "Подаруй казку", що організовує романтичні побачення у незвичних місцях, 14 лютого оберуть переможця рандомним способом та вручать йому сертифікат на побачення у львівському старовинному трамваї", — йдеться в повідомленні.
Подарунком для пари стане смачна вечеря в салоні відреставрованого Sanoc, якому понад 100 років. Ретротрамвай задекорують десятками ліхтарів та гірлянд, сидіння прикрашатимуть зручні подушки, лунатиме приємна музика. Ще однією частиною подарунку стане професійна фотосесія.
Ім’я щасливчика, який зможе обрати зручний для нього день проведення побачення, визначать 14 лютого.
Детальніше про умови розіграшу можна дізнатися на сторінці у соцмережі Instagram.