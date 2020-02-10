У Львові до Дня закоханих розігрують подорож старовинним трамваєм

У День закоханих, 14 лютого, Львівелектротранс розіграє серед своїх підписників у соціальній мережі романтичне побачення у відреставрованому трамваї, якому вже понад 100 років.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"До Дня закоханих ЛКП "Львівелектротранс" підготувало для своїх пасажирів незвичний подарунок — романтичне побачення у ретротрамваї. Разом з компанією "Подаруй казку", що організовує романтичні побачення у незвичних місцях, 14 лютого оберуть переможця рандомним способом та вручать йому сертифікат на побачення у львівському старовинному трамваї", — йдеться в повідомленні.

Подарунком для пари стане смачна вечеря в салоні відреставрованого Sanoc, якому понад 100 років. Ретротрамвай задекорують десятками ліхтарів та гірлянд, сидіння прикрашатимуть зручні подушки, лунатиме приємна музика. Ще однією частиною подарунку стане професійна фотосесія.

Читайте також: Київський фунікулер запропонував поїздки за поцілунки

Ім’я щасливчика, який зможе обрати зручний для нього день проведення побачення, визначать 14 лютого.

Детальніше про умови розіграшу можна дізнатися на сторінці у соцмережі Instagram.