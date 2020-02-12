У Вінниці для туристів знакові історичні об’єкти візуалізували у 3D

3D-реконструкцію туристично привабливих історичних об’єктів Вінниці створили в місті.

Про це кореспонденту Укрінформ повідомив координатор проєкту – голова ГО «Центр візуальних проектів» Дмитро Вєтошкін.

«Базова візуалізація історичних комплексів міста тривала три місяці, упродовж яких працювала команда з п’яти осіб. Вони збирали технічну і графічну інформацію про ці об’єкти та створювали їхні макети. Для цього були використані матеріали міжнародної наукової конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть» та видання «Вінницькі Мури. Погляд крізь віки», надані Вінницьким обласним краєзнавчим музеєм», – повідомив Вєтошкін.

За його словами, в ході реалізації проєкту вдалося створити 3D-реконструкцію таких туристично привабливих історичних об’єктів Вінниці, як комплекси єзуїтського та домініканського монастирів, костелу капуцинів, Спасо-Преображенського кафедрального собору та костелу Святої Діви Марії Ангельської. Окрім джерел, наданих науковцями та музейниками, ІТ-шники також використали для створення комп’ютерної реконструкції історичного центру міста книгу Костянтина Морозова «І він буде вам свідком», а також макет комплексу в натурі архітектора Євгена Совінського.

Наразі автори проєкту вже презентували громадськості попередню 3D-реконструкцію найдавніших архітектурних пам’яток Вінниці, представивши їхній гіпотетичний вигляд в малодосліджені періоди.

По завершенні проєкту реконструкції використовуватимуть для збагачення традиційних туристичних маршрутів демонстрацією доповненої реальності історичного центру міста у давні часи, адаптувавши її до використання в Unity середовищі та виготовлення туристичних продуктів віртуальної реальності.

Продукт передадуть у користування Вінницькому краєзнавчому музею.