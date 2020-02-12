Мінерали під мікроскопом і 3D-подорожі: Кривий Ріг кличе на "Ярмарок екскурсій"

У Кривому Розі 22 лютого влаштують "Ярмарок екскурсій", в межах якого всіх охочих запрошують на туристичну виставку й безкоштовні мандрівки містом.

Про це йдеться в пресрелізі організаторів заходу, який є в розпорядженні Укрінформу.

"У Кривому Розі запланована низка заходів для містян та гостей міста, присвячених Міжнародному дню екскурсовода. Головна подія – "Ярмарок екскурсій", в межах якого пройде туристична виставка та безкоштовні подорожі містом. Організатором заходів виступає Інститут розвитку міста спільно з управлінням економіки виконкому Криворізької міської ради", – йдеться в повідомленні.

Під час "Ярмарку екскурсій", який відкриють на території одного з ТРЦ міста 22 лютого о 13:00, працюватимуть шість локацій. Найбільша – "Територія туризму", де криворізькі гіди, промислові підприємства та музеї презентуватимуть свою діяльність. Зокрема, на виставці кафедри геології та прикладної мінералогії Криворізького національного університету гостям запропонують роздивитися до найдрібніших деталей криворізькі мінерали під мікроскопом. А представники музею цікавої науки "Знаніум" покажуть різні експерименти.

На локації Інституту розвитку міста містяни зможуть побувати на екскурсіях завдяки окулярам віртуальної реальності, в яких туристичні об’єкти показані в форматі VR360. Так, за п’ять хвилин можна буде здійснити подорож на коксохімічне виробництво, поглянути на лиття сталі, виготовлення сталевого дроту або дізнатися, як видобувають залізну руду в шахті та кар’єрі.

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У "Мистецькому просторі" проводитимуть майстер-класи для дітей та дорослих. У "Творчому кварталі" розмістяться виставки художніх та фоторобіт. Різноманітні розваги для малечі – конкурси, розмальовки, туристичний твістер – підготували в "Дитячому просторі".

Цьогоріч у програмі заходу з’явиться новий напрямок – "Ярмарковий лекторій". На гостей чекатимуть презентації туристичних маршрутів містом, лекції з краєзнавства, історії про подорожі. Лекторій працюватиме з 15:00 до 18:00.

Крім того, заплановано проведення 11 автобусних та пішохідних екскурсій найпопулярнішими туристичними маршрутами міста: на копер шахти "Ювілейна", до оглядового майданчика та музею Південного ГЗК, на прокатне виробництво "АрселорМіттал Кривий Ріг", у "Долину різнокольорових пагорбів", "У гості до Харіних" та інші.

Участь у подорожах безкоштовна за попередньою реєстрацією на сторінці "Кривий Ріг туристичний" у Facebook.

А напередодні "Ярмарку екскурсій", 21 лютого, у Студхабі проведуть тренінг "Створення туристичного продукту міста" для місцевих гідів та нагородять найкращих екскурсоводів та представників галузі промислового туризму.

Нагадаємо, Міжнародний день екскурсовода всі туристичні міста та регіони світу відзначають щорічно 21 лютого.