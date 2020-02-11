У Карпатах створять Музей книги про гуцулів і Гуцульщину

У Верховинському районі Івано-Франківщини планують створити Музей книги про гуцулів та Гуцульщину.

Про це повідомляє Верховинська районна рада.

«Музей книги про гуцулів і Гуцульщину формуймо разом. Кожен, хто запропонує для музею друковані видання з власної бібліотеки чи цікаві рукописи про наш край, буде занесений до Почесної книги. Відвідувачі музею знатимуть поіменно книгодавців-патріотів Гуцульщини», - йдеться в повідомленні.

Ініціаторами ідеї створення Музею книги про гуцулів і Гуцульщину виступають Асоціація органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини, Верховинська районна організація Національної спілки письменників України, Верховинське районне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, громадські організації «Патріоти «Гуцульщини» та «Верховина – квітка Карпат».

«Ми запрошуємо долучитися до створення музею усіх небайдужих людей, органи влади та місцевого самоврядування, громадські організації, фонди та товариства, меценатів, добродійників, громадськість – усіх, хто любить рідне Шевченкове слово, книгу, Гуцульщину, Україну», – закликали в райраді.

Тут переконані, що духовний скарб про Гуцульщину потрібно зібрати і зберегти в музейній світлиці, щоб кожен, хто її відвідає, «міг увібрати у своє серце і душу українське слово про гуцулів і Гуцульщину».