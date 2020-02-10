На Волині проклали понад 60-кілометровий маршрут стежками УПА

В урочищі Вовчак, що на Волині, презентували 64-кілометровий історико-краєзнавчий туристичний маршрут місцями бойової слави УПА – "Вовчак: "Волинська Січ".

Про це повідомляє пресслужба Українського інституту національної пам'яті.

"Протяжність 64 км, 15 історичних пунктів, пішохідний та велосипедний формат проходження, маркування згідно з міжнародними стандартами — саме такий вигляд має відкритий 8 лютого 2020 року в легендарному урочищі Вовчак історико-краєзнавчий туристичний маршрут місцями бойової слави УПА. Маршрут має назву "Вовчак: "Волинська Січ", – йдеться в повідомленні.

Проєкт розробили ГО "Волинська фундація" та туристичний клуб "Антар" за підтримки Українського інституту національної пам'яті. Останній виготовив 20 тисяч буклетів з інформацією та мапою маршруту, вказівники й інформаційні стенди. Також, за словами Павла Данильчука, ініціатора створення туристичного маршруту, невдовзі буде викладено його електронну версію з описом історичних пунктів та технічними характеристиками.

Як повідомляють "Волинські новини", маршрут проходить через два райони – Локачинський і Турійський. У його межах відвідувачі зможуть пройти бойовими стежками Української повстанської армії, відвідати криївку в селі Губин, повстанську базу в селі Озютичі, братську могилу в селі Мочалки.

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Безпосередньо в урочищі Вовчак на огляд туристам запропонують дві автентичні хати-садиби часів Другої світової війни. Одну із них сюди перевезли з сусіднього села Ревушки. За словами директора історико-культурного комплексу "Вовчак – Волинська Січ" Василя Мазурика, це та садиба, яка була збудована в селі Вовчак, а під час знищення цього села радянською владою її перевезли в село Ревушки. Тепер вона повернулася назад.

"Іншу хату ми привезли з села Свійчів минулого року. На першому поверсі плануємо велику кімнату, де можна проводити гутірки, змурувати піч. На другому поверсі хочемо зробити хостел для туристів", – розповів Мазурик.

Урочище Вовчак – місце базування однієї з перших повстанських баз підрозділів УПА під назвою "Січ". Воно розташоване на території колишнього села Вовчак, на межі Турійського і Володимир-Волинського районів Волинської області, і вважається місцем зародження УПА. Нині на території відновленої бази повстанців діє історичний комплекс "Вовчак. Волинська Січ", де проводять патріотичні табори, конкурси патріотичної пісні, сюди приїжджають чимало екскурсантів.

Фото: uinp.gov.ua