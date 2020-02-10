Google покаже вплив змін клімату на туристичні атракції

Компанія Google вирішила запустити онлайн-проєкт, який показує вплив клімату на історичні пам'ятки.

Про це пише 34travel.

"Колекція Heritage on the Edge ("Спадщина на межі") включатиме близько 50 демонстрацій. 25 з них – 3D-моделі відомих пам'яток, які розташовані в п'яти локаціях: на острові Пасхи, в старому і новому Единбурзі, в порту Кілва-Кісівані (Танзанія), в містах Багерхат (Бангладеш) і Чан-Чан (Перу). Так компанія хоче показати своє бачення впливу змін клімату на світ", - йдеться в повідомленні.

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Матеріали можна буде скачати тут. Для смартфонів також будуть доступні дві галереї з доповненою реальністю: по Мечеті дев'яти куполів в Бангладеш і Форту Герез в Танзанії. Пізніше в AR можуть з'явитися й інші визначні пам'ятки.

Google розраховує, що цей проєкт приверне увагу суспільства до змін клімату та вплине на дії людей. Але якщо з пам'ятками щось станеться, хоча б залишаться їх детальні цифрові копії.

Фото: Google